Son Dakika Haberleri: Biga ve Ayvacık'ta Okullara Kar Tatili

Biga ve Ayvacık'ta Okullara Kar Tatili

44 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Biga ve Ayvacık'ta Okullara Kar Tatili, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Çanakkale, Ayvacık, Biga, Güncel
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