Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga'ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti