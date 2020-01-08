Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.


Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga'ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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