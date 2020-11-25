Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak - Son Dakika

Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak

25.11.2020 17:27
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Biga'ya yapılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Turan, "Millete hizmet, bizim siyasetimizin temeli. Sanayi, tarım, tarih ve turizm kenti Biga sınırları içinde yer alan Sakarya Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak olan Millet Bahçemizin yeri Biga Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Akabinde projenin çizimleri tamamlandı, yakında ihalesi yapılacak. Yapım ihalesiyle beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın öncülüğünde TOKİ tarafından yapımına başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Biga Belediyemizin tüm projelerinin hayata geçmesi için destek olmaya devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve belediye başkanlarımız ile birlikte Çanakkale'mize yakışır şekilde hizmet etmek daima önceliğimiz" dedi. - ÇANAKKALE

Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak
Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak

Millet Bahçeleri, Çanakkale, AK Parti, Biga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak - Son Dakika


Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi 7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Feberbahçe derbisiyle kariyer rekorunu kıracak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Feberbahçe derbisiyle kariyer rekorunu kıracak         
17:35
Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum         
17:24
F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor         
16:47
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Dolmuş sorduğu şahıs Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü         
16:11
Profesörün cinsel saldırıdan yargılandığı davanın tanığı: Derslerde cinsel içerikli şakalar yapıyordu Profesörün cinsel saldırıdan yargılandığı davanın tanığı: Derslerde cinsel içerikli şakalar yapıyordu         
15:51
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı         
15:35
Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı         
15:16
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Evinde üretmeye başladığı Mevlevi tatlısını şimdi dünyaya satıyor Evinde üretmeye başladığı Mevlevi tatlısını şimdi dünyaya satıyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 17:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biga'ya Millet Bahçesi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei