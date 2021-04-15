Biga'ya nefes olacak Adapark'ta sona doğru

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye tarafından yapımında sona yaklaşılan Adapark projesini yerinde inceledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hamdibey Mahallesi'nde Kocabaş Çayı'na paralel olarak yapılan Adapark projesini yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

'Biga'nın geleceğini inşa ediyoruz' vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük isteklerimizden biri Biga halkına verdiğimiz sözleri tutmak oldu. Allah'ın izniyle bir yandan dünyayı kasıp kavuran pandeminin ekonomik ve sosyal olumsuzluklarıyla mücadele ederken bir yandan da verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirmenin, ilçemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Biga'mıza ayrı bir renk katacak olan Adapark projemizin çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Ada Mahallemizde yükselen, bölgedeki birçok ilkleri içerisinde barındıran, 7'den 70'e herkese hitap edecek olan Adapark projemizde sona yaklaşıyoruz" dedi.

Adapark'ın şimdiden büyük ilgi görmeye başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Ekiplerimiz projemizdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Projemizi incelerken bizler de tanık olduk ki çocuklarımız oyun gruplarında keyifle vakit geçiriyor. Parkımız şimdiden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolmaya başladı. İnşallah pandemi sürecini de atlatarak tüm hemşehrilerimizle burada güzel zamanlar geçirerek sosyalleşeceğiz. Adapark projemiz hem Hamdibey Mahallemize hemde şehrimize nefes verecek. Çocuk parklarımız, kondisyon aletlerimiz, sosyal tesislerimiz, yürüyüş yollarımız, kamelyalı dinlenme alanlarımız ve peyzaj düzenlemesiyle projemiz prestij bir proje olarak halkımıza hizmet verecek" diye konuştu. - ÇANAKKALE