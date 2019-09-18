Son Dakika Haberleri: Biga yağlı güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu
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Biga yağlı güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yağlı güreş turnuvasında Recep Kara başpehlivan oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yağlı güreş turnuvasında Recep Kara başpehlivan oldu.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada, 13 kategoride 243 güreşçi mücadele etti.

Başpehlivanlık final güreşinde İsmail Balaban'ı yenen Recep Kara, başpehlivanlığı elde etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı ilk defa düzenlediklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca vatan mücadelesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Güreşlere, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Biga yağlı güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu

Recep Kara, Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 Kaynak: AA
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