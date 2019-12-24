Biga zabıtasından kantin ve marketlerde denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga zabıtasından kantin ve marketlerde denetim - Son Dakika

Biga zabıtasından kantin ve marketlerde denetim

6 saat önce

Biga Belediyesi zabıta Ekipleri, okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan bakkal ve marketlerde denetim yaptı.

Biga zabıtasından kantin ve marketlerde denetim, System.String[]

Biga Belediyesi zabıta Ekipleri, okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan bakkal ve marketlerde denetim yaptı.


Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki okulların kantinlerinde ve okul çevresinde bulunan bakkal ve marketlerde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimlerinde bulundu. Özellikle okul kantinlerinde denetimlerini artıran zabıta ekipleri gıda ürünlerinin son tüketim tarihini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığını kontrol etti.


Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimler ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Son günlerde yaşanan ve hepimizi derinden üzen vahim olayları dikkate alarak titiz ve özverili denetim çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Özellikle öğrencilerin tükettikleri gıda ürünlerine yönelik incelemelerimizi yaptık. Satılan ürünlerin çeşitleri, çocukların sağlığı açısından zararlı ürünler var mı yok mu tamamını kontrol ettik. Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yapılan denetimler kapsamında, okul kantini işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdik. Hem öğrenci hem de halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğümüz kapsamlı denetimlere devam edeceğiz." - ÇANAKKALE

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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