BİGACEM Başkanı Aygül'e saldırıya ilişkin 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeBitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül, dün 1'i polis 2 kişinin saldırısına uğradı. Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını iki gün önce gündeme getiren Aygül, kendisine saldıranların Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu söyledi. Olayın ardından saldırgan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Hastaneden darp raporu alan Aygül, daha sonra ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Emniyette olaya ilişkin ifade veren Aygül, şikayetçi oldu. Saldırının iş merkezinde bulunan dişçiden çıktığı esnada gerçekleştiğini belirten Aygül şunları söyledi: "Her şey bir anda oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Arkadan yaklaşarak sert bir cisimle kafama vurdu. Aldığım ilk darbe sonrası şuurumu kaybedip yere düştüm. Bu sırada saldırgan saldırıya devam etti. O esnada vatandaşların ayırmak için yaklaştığını gördüm. Ancak belinde silah olan ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim kişi tarafından engellendiler. Ayırmak için yaklaşan kişiler bu şahıs tarafından polis kimliği ve silahı kullanılarak ve tehdit edilerek engellendi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldım. Elmacık kemiğimde ve kafamda kırıklar var. Yüzümde ve vücudumda çeşitli darp izleri var. Darp raporu aldım. Halen olayın şokundayım. Maalesef mesleğimiz gereği artık bu tür durumlarla sık sık karşılaşır olduk. Bu kabul edilebilir bir durum ve saldırı değil. Çok çirkin bir saldırı ve saldırıyı yapan kişilerden birinin polis olması ve her ikisinin de Tatvan Belediye Başkanının koruması olması daha da vahim olan tarafı. Bu işin peşini bırakmayacağım. İşin takipçisi olacağım ve hukuk önünde hesap vermeleri için elimden geleni yapacağım. Bizler gazeteciyiz ve sadece görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. İfade sonrası emniyetten çıkan Aygül, destek için teşekkürlerini iletirken, sağduyulu olunması ricasında bulundu.

"İNSANLIK DIŞI"

Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti de şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna da yansıyan ve infiale neden saldırı anına ait görüntüler yapılan insanlık dışı saldırının şiddetini gözler önüne sermektedir. Özellikle saldırının içinde yer alan bir polis memurunun kayıtlara yansıyan görüntüleri ise adeta skandal niteliktedir. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde olaya ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet, saldırıyı yapan kişinin Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. olduğunu, saldırıyı ayırmaya çalışan vatandaşlara engel olan ve hatta saldırıya zemin hazırlayan diğer kişinin ise polis memuru E.K. olduğunu tespit etmiştir. Basın camiasını derinden üzen olay sonrası yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve kendisine yardım eden polis memuru açığa alınıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, süreç yakından takip edilmektedir. Bu vesile ile saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



