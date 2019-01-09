Bigacem Başkanı Çiriş'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (BİGACEM) Özcan Çiriş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı (BİGACEM) Özcan Çiriş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Çiriş, küreselleşen dünyada gazetecilerin de mesleklerindeki zorlukların paralel olarak geliştiğini ifade ederek, "Kamu görevi yapan ve zor şartlarda geçinmeye çalışan tüm meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışma imkanı bulmasını diliyorum. Mesai kavramı gözetmeden gece gündüz zor şartlarda mesleğinin hakkını vermeye çalışan gazeteci arkadaşlarımızın ve düşüncesi dolayısıyla birçok baskıya göğüs germeye çalışan gazetecilerimizin 2019 yılının basın özgürlüğü açısından bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. En zor şartlarda, toplumu en doğru şekilde bilgilendirmek için gecesini gündüzüne katan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor bir meslek dalı olan gazetecilik mesleğinin, aynı zamanda günümüzün en dinamik ve saygın mesleklerinin başında yer alıyor. Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, ülkemizde yaşanan başarıların uluslararası platforma taşınması, ilimizin ve ülkemizin tanıtılması gibi pek çok konuda önemli bir kamu görevi üstlenen yerel ve ulusal basınımızın bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyorum. Her şeyden önce basın ahlak ilkelerine bağlı kalarak, kamuoyunu doğru aydınlatacak ulusal ve yerel basın mensubu kardeşlerimin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
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