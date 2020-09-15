BİGACEM Başkanlığına Sinan Aygül seçildi - Son Dakika

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanlığına gazeteci Sinan Aygül seçildi.

Bitlis merkezde bulunan cemiyet binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cemiyette iki dönemdir başkanlık görevini sürdüren gazeteci Özcan Çiriş ve gazeteci Sinan Aygül'ün aday olduğu seçimde toplam 48 üye oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından üyelerin 24'ünün oyunu alan Sinan Aygül BİGACEM'in yeni başkanı seçildi.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından iki başkan adayı bir birlerini tebrik etti. Konuşmasında meslek örgütlenmelerinin önemine vurgu yapan BİGACEM'in yeni Başkanı Sinan Aygül, "BİGACEM Bitlis'in ilk ve halihazırda en büyük gazetecilik meslek örgütü. Çalışmalarımızla cemiyetimizi mesleki dayanışma, yardımlaşma ve geliştirmenin merkezi yapmanın yanı sıra yaşadığımız kentin önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri haline getireceğiz. Bu vesileyle kongremize katılarak bize güç veren bütün arkadaşlarımıza ve önceki dönem başkan yönetimine de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BİGACEM üyeleri, cemiyette iki yıldır başkanlık görevini yürüten Özcan Çiriş'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, yeni Başkan Sinan Aygül'e ise tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. - BİTLİS