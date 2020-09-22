BİGACEM'de görev devir teslimi yapıldı - Son Dakika

BİGACEM'de görev devir teslimi yapıldı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası görev devir teslimi yapıldı.

BİGACEM'de görev devir teslimi yapıldı, System.String[]

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası görev devir teslimi yapıldı.

Gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Gazeteci Sinan Aygül, BİGACEM'deki iki dönemli görev süresini tamamlayan Gazeteci Özcan Çiriş'ten başkanlık görevini devraldı. Düzenlenen görev devir teslim töreni kapsamında görevi devralan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, iki dönemlik başkanlık görevi süresince cemiyetin en iyi yere gelmesi için büyük çaba sarf eden Gazeteci Özcan Çiriş'e ve yönetim kuruluna teşekkür belgesi takdim etti.

BİGACEM'in yeni başkanı Sinan Aygül'e tebrik ve başarı dileklerini ileten Özcan Çiriş, bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, 4 yıllık görev süresince cemiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte de cemiyet adına üzerlerine düşen bir görev olması durumunda hazır olduklarını dile getiren Çiriş, "BİGACEM'in yeni başkanı Sinan Aygül kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyorum. Bizler görev süremiz boyunca cemiyeti en iyi şekilde temsil etmek adına yoğun mesai harcadık, inşallah yeni yönetimde bizlerden devraldığı bu bayrağı daha da ileriye taşıyarak cemiyetimiz adına başarılı işlere imza atarlar. Bu vesile ile görevim süresince birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarıma ve yönetim kurulu üyelerime katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, BİGACEM'in yeni başkanı Sinan Aygül ve yönetimine de tebrik ve başarı dileklerimi iletiyorum" riye konuştu.

İyi dilek ve temennilerinden ötürü Gazeteci Özcan Çiriş'e teşekkürlerini ileten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise BİGACEM'i bir adım daha ileriye taşımak adına, meslek büyüklerinin de tecrübelerinden istifade edeceklerini belirtti. Yapacakları istişareler neticesinde BİGACEM yeni yönetim kurulunu kısa süre içerisinde belirleyeceklerini ifade eden Aygül, "Öncelikle bizleri bu göreve layık gören tüm meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah meslektaşlarımızın bu güvenini boşa çıkarmama adına istişare içerisinde çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu noktada hayata geçirmeyi planladığımız bir dizi proje ve hedeflerimiz var. İnşallah bunları da zaman içerisinde tek tek gerçekleştirip, cemiyetimizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sürede de vakit kaybetmeden tüm meslektaşlarımızla yeni yönetimi oluşturma adına görüşmeler yapıp, hem fikirlerini alıyoruz hem de istişarelerde bulunuyoruz. Bu anlamda cemiyete katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuç itibariyle inşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sinan Aygül, Genel Kurul, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİGACEM'de görev devir teslimi yapıldı - Son Dakika

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