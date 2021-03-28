BİGACEM "Genç Gazeteciler Yazıyor" projesinin startını verdi - Son Dakika

BİGACEM "Genç Gazeteciler Yazıyor" projesinin startını verdi

28.03.2021 18:04
BİGACEM

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), gazeteci adayı üyelerine yönelik 'Genç Gazeteciler Yazıyor' projesini başlattı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), gazeteci adayı üyelerine yönelik 'Genç Gazeteciler Yazıyor' projesini başlattı.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay, 'Genç Gazeteciler Yazıyor' projesinin startını vermek amacıyla gazeteci adayları ile bir araya geldi. BİGACEM toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Aygül, farklı şehirlerdeki üniversitelerin gazetecilik, radyo TV sinema ve halkla ilişkiler gibi bölümlerinde eğitim gören genç gazeteci adayı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda proje Koordinatörü ve aynı zamanda BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay tarafından projenin detayları ile ilgili bilgi verilirken, BİGACEM Başkanı Sinan Aygül de, projenin önemine ve mesleğe girişte sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Projeyle ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca üyelerin de görüş ve önerileri alınarak projenin uygulama aşamasına geçilmesine karar verildi.

Projenin genç gazetecilerin mesleki açıdan gelişimine katkı sunacağını belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, 'Genç Gazeteciler Yetişiyor' projesinin ikinci aşaması olarak 'Genç Gazeteciler Yazıyor' projesinin startını verdiklerini belirtti. BİGACEM tarafından finanse edilecek projeden ilk etapta cemiyet üyesi yaklaşık 20 üyelerinin faydalanacağını ifade eden Aygül, "Bu projenin en önemli amacı, farklı üniversitelerin medya ve iletişim ile ilgili bölümlerinde öğrenci olup eğitimleri devam eden genç gazeteci adaylarının gazetecilik mesleğine atacakları ilk adımı en doğru şekilde atmalarını sağlamaktır. Proje sayesinde bu öğrencilerimiz bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan ise hem mesleğin sahada nasıl icra edildiğini deneyimleyecekler hem de mesleğe yıllarını vermiş deneyimli arkadaşlarımızdan mesleğin inceliklerini öğrenmiş olacaklar. Böylelikle bu öğrenci üyelerimiz hayalini kurdukları gazetecilik mesleğini hem yakından tanıma fırsatı bulacaklar hem de ilk adımı en doğru şekilde atmış olacaklar. Proje kapsamında ayrıca bu öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla staj imkanları da sunulacak. Proje dahilinde belirlenecek gazete, dergi, haber siteleri, radyo ve televizyonlarda 'Genç Gazeteciler Yazıyor' köşesi oluşturulacak, bu öğrenci üyelerimizin kendi derledikleri haberlerinin yayınlanması sağlanacak. Genç arkadaşlarımız için verimli ve faydalı geçmesini umuyoruz. Bu vesile ile projenin kentimiz ve genç gazeteci adayı üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, birbirinden değerli gazeteci adayı üyelerimize başarılar diliyorum" dedi.

Genç gazeteci adaylarının açılmasını istedikleri kurslarla ilgili taleplerin alındığı toplantı, BİGACEM tarafından hazırlanan cemiyet üyelik kartlarının genç gazeteci adaylarına takdim edilmesi ile sona erdi. - BİTLİS

BİGACEM Genç Gazeteciler Yazıyor projesinin startını verdi
BİGACEM Genç Gazeteciler Yazıyor projesinin startını verdi

Sinan Aygül, Hakan Okay, Bitlis, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BİGACEM 'Genç Gazeteciler Yazıyor' projesinin startını verdi - Son Dakika


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