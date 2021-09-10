Bigadiç Belediye Başkan Avcu, öğrenci ve aileleriyle ev sahiplerini buluşturuyor - Son Dakika

Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki ev sahiplerini, öğrenci ve aileleriyle buluşturmak için destek ofisi açtı.

Avcu, yaptığı açıklamada, ilçeye gelen üniversite öğrencilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, öğrencilerin güvenli, temiz ve ekonomik şartlarda evlerde konaklamalarını sağlamaları için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Araçları olmayan aileleri de çocuklarının konaklayacakları evlere götürdüklerini anlatarak, "Bigadiç halkının her zaman olduğu gibi öğrencilerimize daha da uygun koşullarda destek olacağına inanıyorum. Öğrenci kardeşlerimize ve ailelerimize 'Bigadiç'e hoş geldiniz' diyorum." dedi.