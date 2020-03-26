Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı.

Vatandaşlara, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kurala riayet etmelerini ve en kısa sürede alışverişi tamamlayıp evlerine dönmelerini öneren Avcu, semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa maske ile eldiven verdi.

Başkan Avcu, yaptığı konuşmada, "Meyve sebze pazarı öncesinde dünden pazar yerimizin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yaparak, halkımızın daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli tedbirimizi aldık." dedi.