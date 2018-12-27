Bigadiç Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıttı
14 dakika önce
Bigadiç Belediyesi tarafından kurulan "Mobil Süt Çeşmesi"yle vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.
Bigadiç
Belediyesi tarafından kurulan "Mobil Süt Çeşmesi"yle vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Süt İç Sağlıklı Kal" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu
, Bigadiç'in günlük 300 ton süt üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.
Ette ve sütte Bigadiç'in iyi bir ivme yakaladığını belirten Avcu, "İnşallah bu ivmeyi artırarak devam ettireceğimize inanıyorum. Bugün de burada 4 yıldır her ayın son haftasında geleneksel hale getirdiğimiz ücretsiz süt dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi gazlı içeceklerden uzak tutup, sağlıklı bir besin olan sütü öne çıkartarak, sağlıklı yetişip sağlıklı bir hayat sürmeleri ve bunu alışkanlık haline getirmeleridir." ifadelerini kullandı.
Gün boyunca devam eden etkinlikte vatandaşlara süt ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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