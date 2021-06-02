Bigadiç Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Tolga Altıntaş'a milli davet

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig takımlarından Bigadiç Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Tolga Altıntaş, 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda teknik kadroda görev yapmak üzere milli takıma davet edildi.

Milli takım kadrosuna davet edilen Altıntaş'ı tebrik eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Hocamızla gurur duyuyoruz. Milli takıma seçildi. Balıkesir ve 20 ilçesinin tek 1. lig takımı olan Bigadiç Belediyespor kulübümüz ve bizler için gurur verici. Milli takıma davet edilen Tolga hocamızı ve tüm sporcuları kutluyorum." dedi.

Tolga Altıntaş da milli takımda çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunun altını çizerek, bu fırsatı veren herkese teşekkür etti.