BALIKESİR - Bigadiç 6. Et ve Süt Festivali başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bigadiç Et ve Süt Festivali" başladı.

Festival kapsamında öğrencilerin taşıdığı büyük Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Programa katılan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yürüyüşün ardından, şehitler için yapılan anıtın açılış töreninde konuştu.

Çiçek, Türkiye'nin, şehitlerin kanıyla bedeli ödenmiş bir coğrafya olduğunu söyledi.

Tarihi bilmenin şehitleri, gazileri bilmek, onların mirasına sahip çıkmak olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Arabistan toprağını kazarsınız 3, 5, 10 metre altından petrol çıkar. Filanca ülkenin toprağını kazarsınız altından doğal gaz çıkar, altın madeni çıkar, kömür madeni çıkar. Anadolu coğrafyasını 2 metre kazın, her metrekaresinden bir şehit kemiği çıkar. Onun için bunun idraki içinde olmalıyız, bunu iyi anlamalı, iyi bilmeliyiz. Gençlerin bilmesi, bizim öğretmemiz gerekir. Bunları gençlerimize anlatamazsak, bu festivaller vesilesiyle gençlerimize bu hatırlatmaları yapamazsak honki ponki nesliyle bir yere varamayız."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise Bigadiç'in et ve süt konusunda ovaları ve hayvanlarıyla her zaman öne çıktığını belirtti.

Açılışı yapılan anıt için emeği geçenlere teşekkür eden Canbey, Bigadiç'i, şehre katma değer sağlayan ve sürekli üreten bir ilçe olarak tanıdıklarını anlattı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de ülkenin üretim ve köklerine dönüş anlamında iki önemli seferberliğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kendisine göre bu festivalde her ikisinin de bulunduğunu söyleyen Güllüce, şunları kaydetti:

"Hem et ve süt üretimiyle ilgili bir festival, bir de köklerimizi sahiplenmek... Bize bu vatanı bırakan şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet etsin. Biz asırlarca gidenin dönmediği, ağıtların yakıldığı, gitti de dönmedi diye türkülerin söylendiği ülkenin çocuklarıyız. Bin yıl bu vatanı vatan edebilmek ancak o şehitlerimizin kanlarının ruhumuza verdiği aşkla olmuştur. O yüzden şehitlerimize yaptığı bu hizmet ve festivalden dolayı Başkanımızı tebrik ediyorum."

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, festivali uzun yıllar sürdürmek istediklerini belirtti.

Avcu, kendileri tarafından uzun araştırmalar sonucu çeşitli mübadele ve savaşlarda canlarını feda ettikleri belirlenen 350 şehit için yaptırdıkları anıtı festival kapsamında açtıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen şehitlik anıtına gül bırakıldı.

Festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.

Programa, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.