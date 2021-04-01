Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İmdat Alkan, maaşını esnafa bağışladı - Son Dakika

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İmdat Alkan, görev süresi boyunca maaşını esnafa bağışladığını belirtti.

Alkan, yazılı açıklamasında, göreve seçildiği için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle esnafa destek olmak için görev süresince maaşını bağışladığını ifade eden Alkan, "Pandemi sürecinde zor günler yaşayan esnafımıza ait işletmelerimizin, odamıza ait altı aylık üye aidatlarını, görev sürem boyunca alacağım maaşımdan karşılayacağım. Alacağım maaşın her kuruşu esnafıma helal olsun. Esnaf para kazansın, esnaf ayakta kalsın diye onları destekleyici uygulamalarım şüphesiz bundan sonra da devam edecek." dedi.