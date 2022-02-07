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Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

07.02.2022 13:09
Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığı Talat Sarı, seçildi.

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığı Talat Sarı, seçildi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Hasan Yıldız'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula Belediye Başkanı İsmail Avcu ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Kongrede mevcut başkan İmdat Alkan, Sedat Güvenç, Talat Sarı ve Kamil Baysal'ın listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda Talat Sarı 328 oy alarak başkan seçilirken, rakipleri İmdat Alkan 287, Sedat Güvenç 281, Kamil Baysal 19 oy aldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Hasan Yıldız, Balıkesir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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