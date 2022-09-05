Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı - Son Dakika
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Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı

05.09.2022 10:01
Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı

Bigadiç'te 1922 yılında düşmana karşı kazanılan büyük zafer, 100 yıl sonra yapılan törenlerle kutlandı.

Bigadiç'te 1922 yılında düşmana karşı kazanılan büyük zafer, 100 yıl sonra yapılan törenlerle kutlandı.

100.Yıl Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve okunan dualarla başlayan etkinlikler Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbine gidip de dönemeyen 320 Bigadiçli şehit adına yaptırılan anıta karanfil bırakmasıyla devam etti.

Ekinlikler kapsamında Bigadiç Millet Bahçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu ve Kuvayimilliye Açık Hava Koşuşu yarışlarına yoğun ilgi gösterildi. 300'ün üzerinde sporcunun katılımı ile yapılan yarışlarda kadın sporcular 40 metre, erkek sporcular 50 metreden hedef vurmaya çalıştılar.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu yaptığı konuşmada, "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim etsin. Bigadiç'imizin 100. yılı kutlu olsun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

300 okçuya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu da söyleyen Başkan Avcu, "Ata sporunun yaşatılmasına katkı sunduğumuz için de çok mutluyuz. Yarışlara ilgiden dolayı mutlu olduk. Katılan sporculara teşekkür ediyor, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Derece elde eden sporculara madalyaları ve ödülleri Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş tarafından verildi.

Törene Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ozan Balak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Gaziler, Kamu ve Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Çanakkale, Bigadiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigadiç'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında okçular birbiriyle yarıştı - Son Dakika

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