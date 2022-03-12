Bigadiç'te ambulans kaza yaptı - Son Dakika
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Bigadiç'te ambulans kaza yaptı

12.03.2022 16:09
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı

Bigadiç – Balıkesir karayolunda bulunan trafik ışıklarında ambulansın da karıştığı kaza meydana geldi.

BigadiçBalıkesir karayolunda bulunan trafik ışıklarında ambulansın da karıştığı kaza meydana geldi.

Sındırgı'dan Balıkesir'e hasta taşıyan Biral Ş.'nin kullandığı ambulans, Bigadiç'te Mehmet G. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yolda yan dönerken, araçta bulunan sağlık çalışanları ayakta tedavi edildi.

Sındırgı'dan Balıkesir'e hasta sevk eden ambulans Bigadiç Kavşağı'nda özel bir otomobille çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada ambulanstaki yaralı başka bir araçla Balıkesir'e sevki sağlanırken, sağlık çalışanları ve diğer aracın sürücüsü hafif yaralandı. - BALIKESİR

Bigadiç'te ambulans kaza yaptı
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı
Bigadiç'te ambulans kaza yaptı

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Balıkesir, Otomobil, Ambulans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bigadiç'te ambulans kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bigadiç'te ambulans kaza yaptı - Son Dakika
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