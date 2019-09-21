Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Tokat, Nevşehir, Adana, Muş, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Denizli, Sivas ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldıBigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı...

Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Tokat, Nevşehir, Adana, Muş, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Denizli, Sivas ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldı

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, Atlı Okçulukta Türkiye Final yarışmalarının Bigadiç'te yapıldığını vurgulayarak, "Bugün burada 15 ilden 50 sipahi var, Tabla parkurunda 7 grup halinde hedeflere okla isabet ettirmeye çalıştılar. Puanlama usulü ile buradan çıkacak takımlar, yarın 2.nci etapta yine 7 grup halinde yarışacaklar. Vatandaşlarımızın geleneksel sporlara ilgisi büyük. Geçmişimiz at sırtında geçti, uzun yıllar bozkırda. Hem bu gelenekleri yaşatma hem de bir spor etkinliği olarak bunları önemsiyoruz." diye konuştu.

Yarışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Türkoğlu, Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, ile STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar izledi.

Türkiye, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı
Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü Rumlardan Akıncı İHA'ya büyük ilgi: Benzerini sadece 4 ülke yapabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:36:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]