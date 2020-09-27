Bigadiç'te bir ev ve samanlık yandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Bozbük Mahallesi'nde Mehmet D'nin ailesiyle yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin bitişiğindeki samanlığa da sıçrayan alevler, Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Söz konusu ev ve samanlığın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:05 - Kaynak: AA
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