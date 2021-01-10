Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı - Son Dakika

Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı
10.01.2021 18:43
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam kırsal mahallesi karantinaya alındı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam kırsal mahallesi karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesindeki Doğançam mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğançam Mahallesi 10 Ocak Pazar günü saat 18'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada Doğançam Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı. - BALIKESİR
Son Dakika Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok Yayıncı kuruluş, küfürlü tezahüratlara tepki gösteren Fenerbahçe'den özür diledi 5 maçtır kazanan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında! Canlı anlatım ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz