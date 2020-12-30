Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı

30.12.2020 20:22
Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bigadiç'in Güvemçetmi Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 30.12.2020 itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Bigadiç Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Güvemçetmi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı günler destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR

Güvemçetmi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor         
19:15
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü         
17:59
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 20:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei