Bigadiç'te jandarmadan 4 şüpheliye kenevir operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişiye jandarma ekipleri operasyon düzeldi. Jandarma ekipleri 745 kök kenevir bitkisi ve 2 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kenevir ekimi yaptıkları bölgede ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 745 kök kenevir bitkisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak 4 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR