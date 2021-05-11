Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
11.05.2021 00:30
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüpheli kişinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
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