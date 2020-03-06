Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Jandarma ekipleri Bigadiç'de kaçak tütün satan sahsın aracına operasyon düzenledi.

Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Jandarma ekipleri Bigadiç'de kaçak tütün satan sahsın aracına operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri araç içinde 190 kilo açık tütün ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak sarmalık tütün ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.Z.Ç. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 190 kilo açık sarmalık tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilirken ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıdı. - BALIKESİR

Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]