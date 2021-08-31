Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekiplerin sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASS 753 plakalı otomobil, Bigadiç-Balıkesir kara yolunda sanayi sitesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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