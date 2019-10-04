Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te "Kütüphanede buluşuyoruz" projesi
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Bigadiç'te "Kütüphanede buluşuyoruz" projesi

1 saat önce

Bigadiç'te, kitap okuma oranını yükseltmek amacıyla ilçe merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin katılımıyla "Kütüphanede buluşuyoruz" projesinin ilk buluşmasını gerçekleştirildi.

Bigadiç'te

Bigadiç'te, kitap okuma oranını yükseltmek amacıyla ilçe merkezinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin katılımıyla "Kütüphanede buluşuyoruz" projesinin ilk buluşmasını gerçekleştirildi.

Her okuldan 3'er öğrencinin katıldığı buluşmada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, okul müdürlüklerince seçilen ve daha önce hiç kütüphane ile tanışmamış, kütüphaneye üyeliği bulunmayan öğrencileri kütüphaneyle buluşturduklarını söyledi.

Kütüphaneye üyeliği yapılan öğrencilerin kütüphane hakkında bilgilendirildiğini ve aldıkları ilk kitapları okumaya başladıklarını belirten Efe, "Öğrencilerimiz 15 gün sonra yapılacak olan ikinci buluşmaya kadar aldıkları kitabı bitirecek ve ikinci buluşmada kitap değişimi gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Bigadiç, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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