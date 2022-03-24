Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu

24.03.2022 13:07

Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturulduBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler için 6 ayrı "Göç Yolu Acil İniş Pisti" oluşturdu.

Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden leylekler için 6 ayrı "Göç Yolu Acil İniş Pisti" oluşturdu. Soğuk ve yağışlı havalarda göç edemeyen leylekler, günlük yemlemesi yapılan acil iniş pistlerine inerek yeniden göç için havaların ısınmasını bekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ile Mustafa Canbey, Bigadiç'in kırsal Mahallesi Işıklar'da leylekler için oluşturulan "Göç Yolu Acil İniş Pisti'nde" incelemelerde bulundu. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun çok büyük bir doğa ve hayvansever olduğunu ispatlayan bir çalışmaya imza attığını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "İsmail Başkanımı tebrik ediyorum. Mart ayında birden kar yağması nedeniyle leylekler iniş yapmak zorunda kalmış. Soğuk havada leyleklerin yaşamlarını devam ettirebilmesi için bölgeye yemleme yapıldı. Leylekler şimdi göçe devam edebilmek için havaların ısınmasını bekliyor. Böyle bir çalışmayla doğaseverliğini tescilleyen İsmail Avcu başkanıma teşekkür ederim." dedi.

1 Milyon leylek göç ediyor

Avrupa ve Balkanlar'dan kışı geçirmek için Afrika'ya giden yaklaşık 1 milyon leylek mart ayında yeniden Anadolu üzerinden üreme alanlarındaki yuvalarına geri dönüş göçü başlatıyorlar. Göç süresi, üreme alanı ile kışlama alanı arasındaki mesafe, yaşadığı bölgenin iklim koşulları, yavruların yumurtadan çıkma zamanı, göç güzergahındaki besinlerin bol ya da kıt olması gibi etkenlere bağlı oluyor. Balıkesir ve Sındırgı üzerinden Avrupa'ya göç eden leyleklerin bu yıl mart ayında havanın mevsim normallerinin altında olması nedeniyle göçü zorlaştı. Bu duruma sessiz kalmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi leyleklerin göç güzergahında olan bir bölgeyi koruma altına alarak yemleme yaptı.

Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu
Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu
Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu

YORUMLAR
500
Balıkesir'de leylekler için 'acil iniş pisti' oluşturuldu Balıkesir'de leylekler için 'acil iniş pisti' oluşturuldu Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor Göç yolunda Konya'ya zorunlu iniş yapan leyleklerin molaları sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Bir kadınının azarını işitti: Hayvanın dili yok, bana vur
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
13:42 Balerin "et hırsızlığı"ndan ceza yedi! "Unuttum" dedi ama hakimi inandıramadı
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bigadiç'te leylekler için göç yolu acil iniş pisti oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement