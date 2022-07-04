Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı

04.07.2022 10:52
Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Emirler Mahallesi'nde mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından V.Y. ile İ.Y'nin tarlasına ve evine baskın yaptı.

Tarlada yapılan aramada, mısırların arasına ekilmiş 406 kök Hint keneviri bulundu.

Hint kenevirleri sökülürken, yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 44,56 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Bigadiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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