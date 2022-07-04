Emirler Mahallesi'nde mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından V.Y. ile İ.Y'nin tarlasına ve evine baskın yaptı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Bigadiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bigadiç'te mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenler şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.