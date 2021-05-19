Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yahya Baloğlu yönetimindeki 10 Y 4105 motosiklet, Salmanlı Mahallesi Mezarlığı mevkisinde Arif Yılmaz'ın kullandığı 45 ES 936 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü Baloğlu ile Samet Subaşıoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bigadiç'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika