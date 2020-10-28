Bigadiç'te polis bayrak dağıttı - Son Dakika

Bigadiç'te Cumhuriyet Bayramının 97. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan'ın da katıldığı etkinlikle vatandaşlara Türk bayrağı dağıttılar. Polis ekipleri ayrıca vatandaşların Mübarek Mevlid kandillerini kutladılar.

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