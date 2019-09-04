Bigadiç'te protokol üyeleri müzeyi gezdi

Bigadiç ilçesinin işgalden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinliklerine katılan protokol üyeleri, Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi'ni gezdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı ve Bigadiç Kaymakam Vekili Zafer ile Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 4 Eylül kurtuluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde açılan BALMEK dönem sonu sergisini inceledi.

Beraberindekilerle daha sonra Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi'ni ziyaret eden Milletvekili Uygur, "97 yıl önceki mücadele ruhunu bize yaşatan Kuva-yi Milliye Bölümü, antik yerleşime ait kalıntılar ve son 200-300 yıllık dönemde bölgemize ait günlük yaşamdan örneklerin yer aldığı müzemiz, bu toprakların geleneğinin, geçmişinin daha iyi anlaşılması açısından önemli bir yapımız." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da "Bağımsızlığımızı korumak için kahramanca mücadele eden Bigadiç ilçemizin düşman işgalinden kurtulmasının yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı Avcu ise müzenin ilçenin kültür ve sanat hayatına renk kattığını ifade etti.