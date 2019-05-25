Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te şoförlere brifing

Bigadiç'te şoförlere brifing

12 saat önce

Bigadiç'te taşımacılık yapan araç sahipleri ve şoförlerine bayram öncesi Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından bilgi verildi.

Bigadiç'te şoförlere brifing, System.String[]
Bigadiç'te taşımacılık yapan araç sahipleri ve şoförlerine bayram öncesi Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından bilgi verildi.

Bigadiç Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede toplu taşımacılık yapan araç sahipleri ve şoförler Ramazan Bayramı öncesi bilgilendirildi.

Bigadiç'te toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Bigadiç Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polisleri Ahmet Kömürcü, İrfan Aktaş, ve Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Fırat Kaya tarafından yapıldı.

Ramazan Bayramında yolcu taşımacılığı yapan otobüslerinin karışacağı muhtemel trafik kazalarını önlemek, can ve mal kayıplarını asgariye indirmek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan toplantıda şoförler yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin almaları konusunda uyarılarak, yol şartlarına uygun araç kullanmaları sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takmasının sağlanması araç lastiklerinin mevzuata ve mevsim şartlarına uygun takmasını sağlaması hız ihlali yapmamaları fazla yolcu almamaları sürücülerin yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları hakkında bilgilendirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:47 Kaynak: İHA
Jandarma, Bigadiç, Güncel
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