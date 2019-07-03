Bigadiç'te uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Bigadiç ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bigadiç
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:07 Kaynak: AA
ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvemçetmi
Mahallesi'nde S.M.Ç'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve esrar imal ettiği bilgisine ulaştı. Söz
konusu ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 23 kilogram esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
S.M.Ç'nin gözaltına alındığı, F.A'nın ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
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