Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te uyuşturucu operasyonu
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Bigadiç'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bigadiç ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bigadiç'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bigadiç ilçesinde evinin bahçesinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvemçetmi Mahallesi'nde S.M.Ç'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve esrar imal ettiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 23 kilogram esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
S.M.Ç'nin gözaltına alındığı, F.A'nın ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:07 Kaynak: AA
Kenevir, Bigadiç, Güncel
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