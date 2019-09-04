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Bigadiç'te yağlı pehlivan güreşleri yapıldı

5 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi.

Bigadiç'te yağlı pehlivan güreşleri yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi.

Bigadiç Belediyesi tarafından Işıklar Çayırı'nda düzenlenen güreşlere, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan, ayak ve minik güreşçiler çıktı.

Güreş meydanına gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, vatandaşlarla güreşçileri selamladı.

Etkinlikte 45'i başpehlivan olmak üzere, 600 güreşçi er meydanında boy gösterdi.


Finalde Serkan Serttürk'ü üstünlük sağlayan Mehmet Yeşil birinciliği elde etti.


Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, yağlı güreşin önemine vurgu yaptı.

Avcu, Yağlı güreşlerin Türk sporları için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "İlçe halkımız ve Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz ata yadigarı yağlı pehlivan güreşlerine sahip çıkarak, er meydanımızı doldurdu. Tüm katılımcılarımıza, Işıklar Çayırı er meydanında yarışan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güreşlere, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytunç Tayfur ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Avcu, Balıkesir, AK Parti, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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