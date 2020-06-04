Bigadiç'teki 1071 dönümlük millet bahçesi inşaatında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 1071 dönümlük alanda millet bahçesi inşaatı sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede çay kenarı mevkisinde yapımı süren tesiste incelemelerde bulundu.

Projede, yöresel mimarideki taş evleri, doğal göletleri, ceviz ve meyve bahçeleri ve yürüyüş parkurları, spor alanları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Subaşı, çevre illere örnek olacak projede, şehrin gelişmesi ve modernleşmesi amacıyla uyum içinde çalıştıklarını bildirdi.

Milletvekili Canbey de projenin kentin dönüşümü için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, millet bahçesi tamamlandığında Balıkesir başta olmak üzere bölgeye değer katacağını belirtti.

Yılmaz, yeşil ve sosyal donatı alanlarıyla Balıkesir ile Bigadiç'e yakışan bir yeri vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Bigadiç Belediye Başkanı Avcu ise projeyi, halkın görüş ve önerilerini alarak hazırladıklarını bildirdi.

Proje tamamlandığında sadece Balıkesir değil çevre illerden de ziyaretçi ağırlayacaklarını aktaran Avcu, "Büyükşehir Belediyemiz ile yöresel taş evler, göletler, paramotor uçuş pisti, meyve bahçeleri ve yürüyüş alanlarıyla örnek bir millet bahçesi yapıyoruz." ifadesini kullandı.