Bigadiç'teki kazada iki kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen şoför kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Bigadiç yolu Kadıköy kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bigadiç yönüne gitmekte olan otomobil sürücüsü A.A., iddiaya göre uyuyunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metrelik uçuruma uçan araçta bulunan A.A. ve Ü.A. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay verine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, şarampole uçan araçtan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR