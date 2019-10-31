Son Dakika Haberleri: Bigadiçliler'e ücretsiz süt ikram edildi
Son Dakika Güncel Bigadiçliler'e ücretsiz süt ikram edildi

Bigadiçliler'e ücretsiz süt ikram edildi

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kurulan mobil süt çeşmesinden Bigadiçlilere ücretsiz süt dağıtımı gerçekleşti.

Bigadiçliler'e ücretsiz süt ikram edildi, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kurulan mobil süt çeşmesinden Bigadiçlilere ücretsiz süt dağıtımı gerçekleşti.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Süt iç sağlıklı kal" sloganıyla düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Gün boyunca devam eden etkinlikte vatandaşlar, ücretsiz sütlerden yararlandı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bigadiç'in günlük 300 ton süt üretimi olduğunu söyledi.

Adapazarı'ndan İzmir'e kadar süt fabrikalarının Bigadiç'ten süt toplandığını belirten Avcu, şunları kaydetti: "Balıkesir'de süt üretimi açısından zaten ilk sıradayız. Ette ve sütte Bigadiç olarak iyi bir ivme yakaladık, inşallah arttırarak devam ettireceğimize inanıyorum. Bugün de burada 5 yıldır her ayın son haftasında geleneksel hale getirdiğimiz ücretsiz süt dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi gazlı içeceklerden uzak tutup, sağlıklı bir besin olan sütü öne çıkartarak, sağlıklı yetişip sağlıklı bir hayat sürmeleri ve bunu alışkanlık haline getirmeleridir"

İsmail Avcu, Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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