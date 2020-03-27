Bigalı fırıncıdan bir ay bedava ekmek - Son Dakika

Biga'da 12 yıllık fırıncı Emin Karayer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bir ay ücretsiz ekmek vereceğini bildirdi.

Karayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dükkanı kapanan, işten çıkarılan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir ay bedava ekmek verme kararı aldık. Biz birbirimize faydalı olursak bir oluruz. Birlikte olmazsak dağılır, parçalanırız. O yüzden biz de birliğimiz daim olsun diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bizden yana helaldir." dedi.