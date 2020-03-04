Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı - Son Dakika

Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı

6 saat önce

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca gerçekleştirilen törende, Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı.

Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı, System.String[]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca gerçekleştirilen törende, Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş dualarla anıldı.


Seddülbahir Köy Camii'nde düzenlenen anma programında Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından olan Bigalı Mehmet Çavuş için Mevlid-i Şerif ve Ku'an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi. Düzenlenen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tarihi Alan Başkanı İmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


"Çanakkale bir kahramanlık diyarıdır"


Anma programında bir konuşma yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bigalı Mehmet Çavuş'un Türk tarihi için unutulmaz kahramanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuşu kahramanlık destanlarını yazdığı Seddülbahir'de anacağız. Çanakkale bir kahramanlık diyarıdır. Bu topraklar kahramanların kanlarıyla, canlarıyla yoğrulmuş mübarek topraklardır. Çanakkale destanını yazan birçok kahramanımız vardır. Hepsini minnetle, şükranla yad ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Çanakkale kahramanlarını hep gündemde tutmaya ve onların hatıralarını canlı tutmaya gayret gösteriyoruz. O Çanakkale kahramanlarından biri de Seddülbahir'de çıkarma yapan düşmana karşı elindeki az sayıdaki kuvvetiyle ve az sayıdaki silah ve mühimmatıyla kahramanca karşı koyan Bigalı Mehmet Çavuş'tur. Bigalı Mehmet Çavuş çıkarma yapan düşmana karşı ilk başta askerleriyle beraber silahıyla karşı koymuş, mukavemet göstermiş, vatan topraklarını savunmuş. Silahı bozulunca silahı bir kenara atıp, elindeki istihkam küreğiyle düşmana saldırmış. O da yetmediği zaman taşla, toprakla düşmana karşı müdafaa etmiş, büyük bir kahramandır. Bugün de o kahramanımızı anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Mehmet Çavuş, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:10 Kaynak: İHA
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