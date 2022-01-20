Bigalı öğrenciler AB yolculuğu projesi kapsamında Romanya'ya gitti - Son Dakika

Biga Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Üreten ve Gelişen Biga'nın AB Yolculuğu" isimli proje kapsamında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya'nın Köstence şehrinde yapacakları 14 günlük staj için yola çıktı.

Biga Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Müdür Yardımcısı Saffet Deniz, gazetecilere, 2019'da ulusal ajansın açmış olduğu proje çağrı döneminde yazılan proje tekliflerinin 29 bin 848 Avro hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Proje kapsamında 2020 yılında motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim gören 10 öğrenci ve 2 öğretmenin İtalya'nın Nicoteria şehrinde bulunan Fiat otomotiv fabrikasında 14 günlük staj programına katıldığını anlatan Deniz şunları söyledi:

"Projemizin devamını pandemiden dolayı 2021-2022 eğitim öğretim yılına erteledik. Bu proje kapsamında güzellik ve bakım hizmetleri alanında eğitim gören 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan 2 farklı güzellik salonunda 14 gün boyunca stajlarını sürdürecekler. Amacımız, Avrupa Ülkelerinde bu mesleklerin nasıl yapıldığını incelemek ve öğrencilerin hem mesleki hem de sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamaktır. Gelecek mesleki eğitimle gelecek."