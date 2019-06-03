Son Dakika Haberleri: Bigalı pazarcılar iftarda bir araya geldi
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Bigalı pazarcılar iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Çanakkale Biga ilçesindeki pazarcılar her sene geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bigalı pazarcılar iftarda bir araya geldi, System.String[]
Çanakkale Biga ilçesindeki pazarcılar her sene geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çınarlık Düğün Salonunda düzenlenen iftara; Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sert, Biga Pazarcılar Festivalciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Ircı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı.

Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcıları Derneği Başkanı Hüseyin Sert, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yılda düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Ayı münasebetiyle daha önceki yıllarda başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğini tekrar düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Çınarlık, Hüseyin Sert, Çanakkale, Biga, Yaşam
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