Son Dakika Haberleri: Bigalı pazarcılar iftarda buluştu
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Bigalı pazarcılar iftarda buluştu

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde pazarcı esnafı iftarda bir araya geldi.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde pazarcı esnafı iftarda bir araya geldi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara, Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sert, Biga Pazarcılar Festivalciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Ircı, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur ile çok sayıda pazarcı esnafı katıldı.
Dernek Başkanı Hüseyin Sert, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yıl da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sert, iftara katılanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Hüseyin Sert, Çanakkale, Biga, Güncel
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