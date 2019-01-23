Son Dakika Haberleri: Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Öldü

Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Öldü

1 saat önce

KERÇ Boğazı'nın Rusya kıyısında meydana gelen patlamaların ardından 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden gemicilerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak (25)olduğu öğrenildi.

Bigalı Semih, Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Öldü, System.String[]
KERÇ Boğazı'nın Rusya kıyısında meydana gelen patlamaların ardından 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden gemicilerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak (25)olduğu öğrenildi. Ocak ayı başından bu yana 'Candy' isimli gemide, 2'nci çarkçı olarak çalışan Semih Solak'ın, Mayıs ayında askere gideceği öğrenildi.

Kerç Boğazı'ndan hareket eden, Tanzanya bayraklı oldukları belirtilen 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde hareketinden kısa bir süre sonra patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı. İki gemide çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybedenlerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak olduğu öğrenildi. Bugün Semih Solak'ın Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde bulunan babaevine haber verildi.

Acı haberi alan Semih Solak'ın babası Sadık Solak oğlunun gemiye nasıl gittiğini anlattı ve şunları söyledi:

"Televizyonda haberlerden izledik. 20 gün oldu oğlum bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi, Suriye'ye gitti. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Rusya'dan herhalde doğalgaz olarak yüklenmiş. 2 gün önce oğlumla internetten canlı görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp, Suriye'ye gideceğiz' dedi. Sonra haberlerde bu olayı izleyince, bu aktarma olayından haberim olduğu için şüphelendim. Telefonla arıyorum. Cevap vermiyor. Şimdi öldüğü haberini aldık. Şu anda Kırım'da hastanede morgdaymış. Şu anda şirketten hiçbir bilgi yok. Şirketin telefonlarına da ulaşamıyoruz. Bir iki çarkçı arkadaşlarım var. Onlar araştırdılar ancak bilgi alamadık. Doğru düzgün şirketin ismini bile bilmiyoruz. 20 gün oldu. Başka bir şirketten indi. Telefon etti, 'Baba, geliyorum' dedi. 'Oğlum Nisan'a kadar çalışacaktın, ne oldu?' dedim. 'Bilmiyorum çarkçı başı bizi takım olarak indirdi' dedi. 2 saat sonra tekrar aradı, 'Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim' dedi. Bir akşam İstanbul'da kaldı. Tekrar bu şirkete geçti. '3-4 ay boşta kalmayayım' dedi. 11 Mayıs'ta bedelli askerliğini yapmaya gidecekti. Cenazeyle ilgili de şu anda bilgimiz yok."

Sabah saatlerinden itibaren ailenin yakınları ve komşuları eve gelerek taziyelerini iletti. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Balıklıçeşme, Biga, Çanakkale, Güncel
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