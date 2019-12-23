Bigalılar alışveriş ve eğlencenin tadını çıkardı - Son Dakika
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Bigalılar alışveriş ve eğlencenin tadını çıkardı

6 saat önce

Biga Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İndirimli Alışveriş Günleri, uygun fiyatlı alışveriş imkanı ve konserleriyle vatandaşlara dolu dolu eğlence yaşattı.

Bigalılar alışveriş ve eğlencenin tadını çıkardı, System.String[]

Biga Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İndirimli Alışveriş Günleri, uygun fiyatlı alışveriş imkanı ve konserleriyle vatandaşlara dolu dolu eğlence yaşattı.


Biga Belediyesi'nin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Ziraat Odası ve Kahveciler Odası ile birlikte düzenlediği Biga İndirimli Alışveriş Günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 4 gün süren Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nde vatandaşlar indirim dolu dükkanlarda alışveriş yaparak, hem kendi hem de çocuklarıyla yarıştı, hem gösteri ve konserlere katılarak alışveriş ve eğlencenin tadını çıkardı. Troya Bandosu ve Maskotlu Animasyon ekibi dört gün boyunca Biga sokaklarına renk katarken, Çan Caddesi, Kapalı Çarşı, Hasan Özden, Kaymakam Hasan Bey Sokak ve Cengiz Topel Caddesi'nde düzenlenen Yaparsın Bigalı Yarışması'na Biga halkı büyük ilgi gösterdi. Ödüllü Çocuk Yarışması ve Karnaval Sirki ise çocuklara büyük mutluluk yaşattı.


Bigalı Kardeşler, DJ Ilgaz Bulut ve MC Barış Ekmen performansı, Aslı Güngör ve İlyas Yalçıntaş konseriyle Bigalılar ve özellikle gençler keyifli anlar yaşadı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hem esnafı hem de halkını yalnız bırakmayıp esnafa tek tek ziyarette bulunarak hayırlı işler diledi. Başkan Erdoğan, tüplü sobalar başında ısınarak, arkadaşları ve ailesiyle vakit geçiren vatandaşlarla birlikte sohbet etti.


Biga İndirimli Alışveriş Günleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Bülent Erdoğan, "Hep birlikte ülke ve ilçe ekonomimizin bel kemiği olan esnafımıza destek olmayı, kıymetli hemşehrilerimizin hem uygun fiyata alışveriş yapması hem de sokağa çıkarak çocuklarıyla, çeşitli gösteri ve konserlerle eğlenmesi için Biga İndirimli Alışveriş Günleri'ni düzenledik. Dört gün boyunca düzenlediğimiz şenliği odalarımız ve esnafımızla istişare ederek programlamıştık. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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