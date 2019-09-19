Bigalılar, Mehmet Erdem'le coşku dolu bir gece yaşadı

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, Mehmet Erdem konseri ile kutlandı.



Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda konser verildi. Konserde ilk olarak ilçenin genç isimlerinin oluşturduğu Beat Bang grubu sahneye çıktı. Beat Bang grubu, "Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünde dört Bigalı olarak sahnede olmaktan onur duyuyoruz" dedi. Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Beat Bang grubuna çiçek ve plaket takdiminde bulundu.



Saatler 22: 00'yi gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Mehmet Erdem, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. 'Biga Kurtuluş Konseri'nde en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Mehmet Erdem, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Erdem, 'Hara', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Gibi Gibi' ve 'Hakim Bey' gibi birbirinden güzel şarkıları ise kurtuluş coşkusunu yaşamak için Belediye Meydanı'nı dolduran binlerce Bigalı'yla birlikte söyledi.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mehmet Erdem'e çiçek ve plaket takdim etti.



Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşu gibi anlamlı bir günde Biga'da konser vermekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mehmet Erdem, "Biz çok eğlendik, umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. En kısa sürede yine görüşürüz inşallah. Biga'nın kurtuluşunu kutluyorum" dedi. - ÇANAKKALE