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Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü - Son Dakika

Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü

26.08.2021 16:20
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü, System.String[]

Biga Belediyesi'nin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı 1+1 ve 2+1'den oluşan 93 dairelik toplu konut projesinin temel atma töreni gerçekleşti.

Biga Belediyesi'nin ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başlattığı 1+1 ve 2+1'den oluşan 93 dairelik toplu konut projesinin temel atma töreni gerçekleşti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 'Bigalıların ev hayalini gerçekleştiriyoruz' anlayışıyla çıktıkları yolda mutlu ve sıcak yuvalar için ilk temeli attıklarını söyleyerek, 4 blok 93 daireden oluşan projenin hak sahiplerine ve Biga'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hamdibey Mahallesi'ndeki proje alanında düzenlenen temel atma törenine; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Genel Meclis Üyeleri, Biga Kaymakam Vekili olan Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, AYKAR İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Faruk Aydın, STK başkan ve temsilcileri, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bigalıların ev hayalini Biga Belediyesi gerçekleştiriyor anlayışıyla çıktığımız yolda şehrimizin güzel insanlarının konut sorunlarını çözmek adına bir adım attık. Bu vesileyle ilçemiz için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin ve hemşehrilerimizin hayallerini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Gönüllerin şehri Biga'mız, kadim tarihiyle her zaman insanlar için sıcak bir yuva, korunaklı bir çatı oldu. Bugün de hemşehrilerimizin uygun şartlara modern, konforlu ve güvenli konutlara sahip olması için güçlü temeller atıyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen Biga'mızdaki özellikle imkanları sınırlı olan kiradaki komşularımızın talepleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak kar amacı olmaksızın bu anlamlı projemizin yükselmesine vesile oluyoruz. Projemiz hakkında bilgi verecek olursak; Toplu konut projemiz ilçemiz Hamdibey Mahallesi'ndeki mülkiyeti Belediyemize ait 1600 metrekarelik bu güzel alana inşa ediliyor. Tarihi Namazgah'ın önünde ve eşsiz Biga manzarasına sahip projemiz A B D C olarak 4 bloktan 93 adet konuttan 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Projemize en az 1 yıldır Biga'da ikamet eden hemşehrilerimize yüzde 25 peşin - yüzde 10 ara ödeme, kalanı 120 ay 0,79 vade oranı ödeme imkanıyla sunduk. Bu sayede sınırlı imkanları ile konut edinemeyen hemşerilerimizin Belediyemiz desteği ile modern, konforlu ve güvenli konutlarda ev sahibi olarak yaşamlarını sürdürmeleri imkanı sağlamış olduk. Önü kapanmayacak eşsiz panoramik Biga manzarasına sahip olan proje alanı şehir merkezinde bulunduğundan istenilen her noktaya yürüme mesafesindedir. Bölgenin siluetini ve dokusuna güzellik katacak projemizle Biga'mıza çok önemli bir yaşam alanını kazandırmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda noter huzurunda yaptığımız kura çekimi sonrası çok şükür bugün de temelimizi atıyoruz. Daire sahiplerimizin en kısa zamanda evlerine kavuşmalarını dileyerek hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biga'mız için, hemşehrilerimiz için canla başla çalışmaya, sosyal belediyecilik vizyonumuzu geliştirmeye, değer üretmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Her şey Gönüllerin Şehri Biga'mız için" dedi.

Biga Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir işe imza attığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'ye örnek olacak bir proje için bir aradayız. Biga Belediyemiz sadece alt yapı çalışmalarına, sadece sosyal çalışmalara değil daha ötesi iddialar ortaya koymaya başlayan kıymetli bir belediyemiz. Bugün 93 vatandaşımızın ev sahibi olmasına imkan tanıyan projeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Normal şartlarda Belediyemiz diyebilir ki bu benim işim değil hem çevremizin daha kıymetli hale gelmesi için hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için kar amacı gütmeksizin bir çalışmaya imza attı. Dileriz ki bu örnek vizyon tüm çevre belediyelerimize ve ilçelerimize örnek olur. Çünkü belediyelerin arsa bulma imkanı iş yaptırma imkanı çok daha kıymetli. Bu evleri devlet TOKİ kanalıyla yapar, ama şimdi hamdolsun tabiri caizse Biga Belediyemiz TOKİ gibi projeyi hayata geçirdi. İnşallah Başkanımızdan bu projelerin devamını dileriz. Biga'mızın büyüyen yapısı buna müsait. Karabiga, Gümüşçay ve Biga'mızın öncülüğünde bir tekstil firmasıyla anlaşarak 500 kişinin çalışacağı projeye ev sahipliği yapıyor şuan. Biga'mızın büyüyüp, gelişmek ve iş istihdamını artırmak için potansiyeli var. Toplu konut projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Biga Belediyesi Din Görevlisi Eray Kaya'nın yaptırdığı dua sonrası toplu konutlar için ilk harç dökülerek, kurban kesildi. - ÇANAKKALE

Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü
Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü

Çanakkale, AK Parti, Hisarcık, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bigalıların ev hayali için ilk harç döküldü - Son Dakika Ekonomi


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