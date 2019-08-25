Son Dakika Haberleri: Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
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Bigaspor sezonunun açılışını yaptı

35 dakika önce

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Bigaspor sezonunun açılışını yaptı, System.String[]

Bigaspor, 2019-2020 futbol sezonu açılışını Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda gerçekleştirdi.


Sezon açılışı öncesinde saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve koç kesilerek dua edildi. Bigaspor, sezon açılışı töreninin ardından Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gönen Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile hazırlık maçı yaptı.


İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Bigaspor ikinci yarıda maça ağırlığını koyarak 3-0'lık galibiyet elde etti. Bigaspor 28-29 Ağustos tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupasında, deplasmanda Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yalova Kadıköyspor ile karşılaşacak.


2019-2020 Bölgesel Amatör Lig müsabakaları ise 22-23 Eylül tarihinde başlayacak. - ÇANAKKALE

Futbol, Biga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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